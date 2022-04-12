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"Манчестер Юнайтед" не станет наказывать Роналду за разбитый телефон ребенка

"Манчестер Юнайтед" не станет наказывать Роналду за разбитый телефон ребенка

"Манчестер Юнайтед" не станет наказывать португальского нападающего Криштиану Роналду за инцидент с 14-летним фанатом "Эвертона" с аутизмом и диспраксией, которому форвард разбил смартфон после матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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