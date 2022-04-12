"Манчестер Юнайтед" не станет наказывать Роналду за разбитый телефон ребенка

"Манчестер Юнайтед" не станет наказывать португальского нападающего Криштиану Роналду за инцидент с 14-летним фанатом "Эвертона" с аутизмом и диспраксией, которому форвард разбил смартфон после матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).