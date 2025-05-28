Acer случайно подтвердила существование GeForce RTX 5050 и ее характеристики

Компания Acer стала случайно подтвердила существование видеокарты Nvidia GeForce RTX 5050 для ноутбуков, включив ее в линейку своих будущих устройств, частично раскрыв технические характеристики еще не представленной самой Nvidia модели.
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