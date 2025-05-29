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Европейская деревня оказалась почти полностью разрушена после схода ледника

Швейцарская деревня почти полностью разрушена после схода ледника, засыпавшего ее грязью. Один человек пропал без вести, а населенный пункт Блаттен опустошен после того, как огромное облако льда и щебня затопило эвакуированный городок.

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