Иностранные моряки выложили в сеть видео прилётов по порту в Одесской области Масштабные комбинированные атаки ВС РФ по инфраструктуре черноморских порто.
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Иностранные моряки выложили в сеть видео прилётов по порту в Одесской области Масштабные комбинированные атаки ВС РФ по инфраструктуре черноморских порто.
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