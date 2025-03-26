В Вятских Полянах директор коммерческой организации признан виновным в невыплате заработной платы

Собранные следственным отделом по городу Вятские Поляны доказательства признаны судом достаточными для признания генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
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