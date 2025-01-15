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Кадыров: в Сумской области уничтожили два укрепа, откуда ВСУ запускали БПЛА

Кадыров: в Сумской области уничтожили два укрепа, откуда ВСУ запускали БПЛА

В Сумской области были уничтожены два укреплённых пункта, откуда украинские военные запускали беспилотные летательные аппараты по позициям российских войск, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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