Подозреваемый в расчленении бизнесвумен в Москве признал свою вину

Теймураз Гогиашвили, который подозревается в убийстве женщины и ее дочки в Москве (слева) © Следственный комитет Российской Федерации Теймураз Гогиашвили, сожитель московской предпринимательницы Елены Церетели, после убийства пропустил части ее тела через мясорубку.