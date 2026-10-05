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Газета.ру

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Подозреваемый в расчленении бизнесвумен в Москве признал свою вину

Подозреваемый в расчленении бизнесвумен в Москве признал свою вину

Теймураз Гогиашвили, который подозревается в убийстве женщины и ее дочки в Москве (слева) © Следственный комитет Российской Федерации Теймураз Гогиашвили, сожитель московской предпринимательницы Елены Церетели, после убийства пропустил части ее тела через мясорубку.

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