Это целебное «лакомство» было во всех советских аптеках и продавалось за копейки, поэтому пользовалось огромным спросом.

Из Швейцарии в СССР Гематоген появился очень давно – в Швейцарии в 1890 году. Его изобрел доктор Адольф Хоммель, который не собирался изобретать новый вид десерта для детей: первый гемоген представлял собой неаппетитную жидкую смесь яичных белков и коровьей крови.