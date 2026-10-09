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Под контроль ВС РФ перешел еще один поселок в Сумской области

Под контроль ВС РФ перешел еще один поселок в Сумской области

Группировка войск «Север» за минувшие сутки установила контроль над поселком Кияница в Сумской области Украины, а также продолжила сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

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