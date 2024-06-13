Рязань поборется за звание Культурной столицы-2026

«Город в древнем земледельческом районе, описанный в летописях, воспетый в былинах и песнях, отмеченный в житиях святых, трудах историков, в романах и поэмах», – такое описание города написано на портале.
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