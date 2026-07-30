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Авторадио

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Сварщики стали лидерами по зарплате среди рабочих профессий

В топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первом полугодии 2026 года вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик, газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик, отделочник.

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