Сварщики стали лидерами по зарплате среди рабочих профессий

В топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первом полугодии 2026 года вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик, газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик, отделочник.
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