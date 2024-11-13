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Президент Сербии: никому не нравится сегодня слово мир, потому что все хотят победить

Президент Сербии: никому не нравится сегодня слово мир, потому что все хотят победить

Лидеры всех стран должны объединиться для того, чтобы установить мир во всем мире. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления на 29-й Конференции ООН по изменению климата, которая 11 ноября стартовала в Баку.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Дурачок. Русские хотят не победить, а уничтожить нацизм и фашизм окончательно.
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19 час.

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