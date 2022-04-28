ТАСС: Чубайс в Италии и возвращаться в РФ для участия в суде не собирается

Экс-глава "Роснано" в настоящее время проживает в Италии, где у него собственность.Анатолий Чубайс в настоящее время проживает в Италии, где у него собственность, и возвращаться в Россию, в том числе для дачи показаний в суде, не собирается.
Экс-глава "Роснано" в настоящее время проживает в Италии, где у него собственность.Анатолий Чубайс в настоящее время проживает в Италии, где у него собственность, и возвращаться в Россию, в том числе для дачи показаний в суде, не собирается.
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