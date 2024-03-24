Спасло военное прошлое: семейная пара рассказала, как выжила при теракте в «Крокусе»

Многие из тех, кому удалось выжить при теракте в «Крокус Сити Холле», в день общенационального траура пришли к стихийному мемориалу и в храмы, чтобы вместе с батюшками помолиться за упокой погибших и о здравии пострадавших.
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