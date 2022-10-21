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Овечкин не набрал очков в матче с «Оттавой»: 2 броска, 3 хита и «минус 2» за 19:59

Александр Овечкин не набрал очков в матче с «Оттавой».  «Вашингтон» уступил «Сенаторс» (2:5) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

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