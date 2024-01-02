LG создала дисплей, который скрывает изображение от водителя, и экран во всю переднюю панель, как у Mercedes-Benz EQS

Южнокорейский технологический гигант LG посетит Международную выставку потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, США, 9 января, представив серию новых информационно-развлекательных систем, в том числе автомобильный экран для переднего пассажира.
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