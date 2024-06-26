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Киевские силовики вновь обстреляли мирные города ДНР натовским оружием

Киевские силовики вновь обстреляли мирные города ДНР натовским оружием

Ночью 26 июня 2024 года киевские силовики Вновь подвергли обстрелам мирные города Донецкой Народной Республики украинские войска, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 26 июня в своем Telegram-канале.

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