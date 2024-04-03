Reuters: коллекция Rolex может стоить поста президенту Перу

С 2018 года в Перу сменилось шесть президентов. Нынешняя глава государства Дина Болуарте также находится в серьезном политическом кризисе и сталкивается с призывами уйти в отставку на фоне вопросов о происхождении ее коллекции часов Rolex, пишет Reuters.
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