Reuters: коллекция Rolex может стоить поста президенту Перу

С 2018 года в Перу сменилось шесть президентов. Нынешняя глава государства Дина Болуарте также находится в серьезном политическом кризисе и сталкивается с призывами уйти в отставку на фоне вопросов о происхождении ее коллекции часов Rolex, пишет Reuters.