URA.RU вошло в десятку самых популярных новостных сайтов России. Видео

Информационное агентство URA.RU вошло в элиту новостного пространства России. Агентство заняло восьмое место в престижном рейтинге самых популярных интернет-ресурсов России, составленном исследовательской компанией Mediascope за октябрь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии