Семь тысяч новосибирцев остаются без света – специалисты ожидают новые аварии

Электричество планируется вернуть в дома к вечеру. Массовые аварийные отключения электричества произошли в Новосибирской области из-за обрушившегося в ночь на 11 января шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду.
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