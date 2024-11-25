Овечкин отправится с "Вашингтоном" на ближайшие матчи НХЛ во Флориду

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который восстанавливается после травмы, отправится вместе с командой на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Флоридой Пантерз".