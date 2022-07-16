Под Нижнекамском машина влетела в дерево и сгорела

Пожар произошел сегодня, 16 июля, несколько часов назад. Сотрудники Госавтоинспекции считают, что водитель автомобиля «Лада ВАЗ-2109» вылетел с дороги, врезался в дерево, а когда транспортное средство начало гореть, то скрылся с места происшествия.