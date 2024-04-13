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Тельцам нельзя проявлять инициативу, а Близнецам болтать попусту: гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака

Тельцам нельзя проявлять инициативу, а Близнецам болтать попусту: гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака

Тельцам нельзя проявлять инициативу, а Близнецам болтать попусту: гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ воскресенье, 14 апреля 2024 года, стоит уделить внимание информации, поступающей из окружающего мира.

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