Тельцам нельзя проявлять инициативу, а Близнецам болтать попусту: гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ воскресенье, 14 апреля 2024 года, стоит уделить внимание информации, поступающей из окружающего мира.
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