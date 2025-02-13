ФСБ задержала диверсанта ГУР минобороны Украины в Донецке

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Сотрудники управления ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью спецслужб Украины обнаружили и задержали с поличным жителя Донецка, который причастен к незаконному приобретению взрывных устройств.
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