13 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

13 марта – 72 день года, до Нового года осталось 293 дня. Узнать подробности о памятных датах, которые отмечают в этот день, и об их роли для истории России и Тульской области можно в материале Тульской службы новостей Приметы День Василия Исповедника Предки верили, что сегодня не стоит уделять много внимания работе, так как велика вероятность неудач и провалов Если грачи уже прилетели, снег сойдет раньше срока По давней традиции женщины сегодня пекли калачи и угощали домочадцев, чтобы в семье царило согласие Родились в этот день 1885 – русский советский архитектор, спроектировавший высотное здание МГУ, Лев Руднев 1910 – артистка цирка (дрессировщица львов), первая в СССР женщина-дрессировщик Ирина Бугримова 1913 – русский советский поэт, драматург, баснописец, автор слов гимна СССР и России Сергей Михалков 1931 – советский и российский юрист, бывший председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай 1940 – бывший генеральный директор Федерального космического агентства Юрий Коптев 1946 – советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Андрей Бенкендорф 1954 – советский и российский певец, поэт и композитор Юрий Лоза 1961 – советский и российский врач, телеведущая Елена Малышева 13 марта: праздники в России День романтической выпивки День заглядывания в замочные скважины День кокосового торта 13 марта в истории России 1869 – химик Д.