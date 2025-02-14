Что будет с курсом доллара в ближайшее время, рассказали эксперты

Что будет с курсом доллара в ближайшее время, рассказали экспертыПосле того как состоялись телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, появилась информация о планируемой личной встрече президентов в Саудовской Аравии для обсуждения урегулирования украинского конфликта.
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