В МАГАТЭ заявили, что Иран готов «довольно резко» увеличить свои запасы плутония Иран запустил каскады современных центрифуг и готов резко увеличить свои запасы плутония.
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В МАГАТЭ заявили, что Иран готов «довольно резко» увеличить свои запасы плутония Иран запустил каскады современных центрифуг и готов резко увеличить свои запасы плутония.
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