В Киеве причитают: Путин – это еще лайт-версия для Украины

Если дядя Володя уйдёт с поста, на его место придёт, как минимум, менее добрый человек. Всё дерьмо из врагов выбьет!

Людмила Лиханова

НЕ ДОЖДЕТЕСЬ, У ПУТИНА ЕЩЕ ЕСТЬ И ВРЕМЯ И СИЛЫ, А В ГЛУБИНЕ ВЗРАЩИВАЮТ ЕЩЕ БОЛЬШИХ ГОСУДАРСТВЕННИКОВ. ТАК ЧТО , ИДИОТЫ МОЛИТЕСЬ ЧТОБЫ ПУТИН НЕ УХОДИЛ. ОН, КОНЕЧНО, НЕ ЛИБЕРАЛ И ЕГО КОМАНДА ТОЖЕ И ДЕЙСТВУЮТ ЧЕТКО ПО ПЛАНУ ВРОДЕ БЫ МЯГКИМИ ЛАПКАМИ, НО ВОТ ПОЧЕМУ-ТО ВСЕМ НАШИМ ВРАГАМ СТРАШНО И БОЛЬНО.