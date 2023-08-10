Уход с поста президента России Владимира Путина не будет означать ничего хорошего для Украины. Вместо него к власти может прийти еще более жесткий политик Об этом в эфире видеоблога Власть vs Влащенко заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В Киеве причитают: Путин – это еще лайт-версия для Украины
Комментарии
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Андрей Зайцев
Если дядя Володя уйдёт с поста, на его место придёт, как минимум, менее добрый человек. Всё дерьмо из врагов выбьет!
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2 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Дай бог, главное что бы не соплежуй и бла бла бла не был....
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2 час.
Людмила Лиханова
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ, У ПУТИНА ЕЩЕ ЕСТЬ И ВРЕМЯ И СИЛЫ, А В ГЛУБИНЕ ВЗРАЩИВАЮТ ЕЩЕ БОЛЬШИХ ГОСУДАРСТВЕННИКОВ. ТАК ЧТО , ИДИОТЫ МОЛИТЕСЬ ЧТОБЫ ПУТИН НЕ УХОДИЛ. ОН, КОНЕЧНО, НЕ ЛИБЕРАЛ И ЕГО КОМАНДА ТОЖЕ И ДЕЙСТВУЮТ ЧЕТКО ПО ПЛАНУ ВРОДЕ БЫ МЯГКИМИ ЛАПКАМИ, НО ВОТ ПОЧЕМУ-ТО ВСЕМ НАШИМ ВРАГАМ СТРАШНО И БОЛЬНО.
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50 мин.
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