«Астон Вилла» потерпела домашнее поражение от «Ньюкасла»

Один из лидеров чемпионата Англии «Астон Вилла» у себя в Бирмингеме проиграла «Ньюкаслу» — 1:3. В первом тайме дубль оформил швейцарский защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер, забивший два мяча с интервалом в 4 минуты.