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В МИД назвали визовые ограничения Евросоюза "выстрелом себе в ногу"

В МИД назвали визовые ограничения Евросоюза "выстрелом себе в ногу"

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Вводя ограничения на туристические поездки граждан России и работу европейских компаний с российским рынком, страны Евросоюза наносят ущерб собственной экономике.

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