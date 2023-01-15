Гороскоп для всех знаков зодиака с 16 по 22 января

Есть хорошие новости для тех, кто занимается поисками своего призвания. На этой неделе Меркурий, избавившийся от ретроградности, поможет нам с вами найти то самое дело, которое может приносить доход, пользу обществу и удовольствие от процесса.
Есть хорошие новости для тех, кто занимается поисками своего призвания. На этой неделе Меркурий, избавившийся от ретроградности, поможет нам с вами найти то самое дело, которое может приносить доход, пользу обществу и удовольствие от процесса.
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