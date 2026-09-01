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Регионы России

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Зарплаты в вакансиях с ИИ-навыками на 11% выше среднего уровня

Зарплаты в вакансиях с ИИ-навыками на 11% выше среднего уровня

По данным аналитиков hh.ru, количество резюме соискателей, указывающих навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ), за последние три года утроилось, достигнув 2,8% от общего числа.

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