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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ираола о ценах на игроков: «Буду выпускать на поле тех, кто поможет выиграть. Не важно, стоили ли они больше или меньше»

Тренер «Ливерпуля» Андони Ираола заявил, что стоимость игроков не влияет на выбор стартового состава.

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