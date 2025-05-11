Путин: рад был лично поблагодарить солдат из КНДР

Евгений Биятов/Фотохост-агентство РИА Новости Российский лидер Владимир Путин сообщил, что был рад лично поблагодарить бойцов спецназа из КНДР на параде к 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне на Красной Площади.
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