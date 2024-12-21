Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Сенат США принял законопроект, предотвращающий шатдаун

Сенат США принял законопроект, предотвращающий шатдаун

Сенат США принял законопроект о государственном финансировании, предотвращающий шатдаун. Рано утром в субботу, 21 декабря, Конгресс США принял закон о расходах, который предотвратит приостановку работы правительства в преддверии напряженного туристического сезона, сообщает Reuters.

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