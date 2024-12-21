Сенат США принял законопроект, предотвращающий шатдаун

Сенат США принял законопроект о государственном финансировании, предотвращающий шатдаун. Рано утром в субботу, 21 декабря, Конгресс США принял закон о расходах, который предотвратит приостановку работы правительства в преддверии напряженного туристического сезона, сообщает Reuters.