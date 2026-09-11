Всего одна бутылка пива повышает риск развития рака Учёные проанализировали данные за 30 лет и обнаружили, что число смертей от онкологических заболеваний, связанных с алкоголем, выросло примерно вдвое.
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