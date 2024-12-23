Китайские законодатели заслушали доклады на 13-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва

Пекин, 22 декабря /Синьхуа/ -- Члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ провели в воскресенье 2-е пленарное заседание 13-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва, на котором были заслушаны и рассмотрены несколько докладов.
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