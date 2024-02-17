Продюсер Дворцов о песне ST, представленной росгвардейцам: «Нужно больше такого творчества»

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов призвал развивать патриотизм в российской музыкальной индустрии, представив в качестве примера творчество рэпера ST и его новую песню «Дай ему сил», представленную бойцам Росгвардии в зоне СВО.
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