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Пятый канал

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Продюсер Дворцов о песне ST, представленной росгвардейцам: «Нужно больше такого творчества»

Продюсер Дворцов о песне ST, представленной росгвардейцам: «Нужно больше такого творчества»

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов призвал развивать патриотизм в российской музыкальной индустрии, представив в качестве примера творчество рэпера ST и его новую песню «Дай ему сил», представленную бойцам Росгвардии в зоне СВО.

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