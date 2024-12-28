БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Миграционная проблема: партнеры часто критикуют Россию, а надо бы помогать

Миграционная проблема: партнеры часто критикуют Россию, а надо бы помогать

Александр ШУСТОВ Несмотря на ужесточение миграционной политики после теракта в «Крокус Сити», в России сохраняются явные черты миграционного кризиса.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Очередной лоббизм миграции. Пусть живут у себя дома, пусть их власти озабочиваются условиями жизни для своих соотечественников, чтобы у них не возникало мыслей или желаний в массовом порядке покидать свои дома, занимаются их воспитанием чтобы они у себя дома проблем не создавали и их власти не стремились так усердно от них избавиться.                                                                            Вам уже говорили, что реализация программы модернизации экономики, реальное повышение производительности труда (не подмена увеличением бюрократии) высвободит в экономике по меньшей мере 25 млн рабочих рук, а вот наличие мигрантов, ну и плюс ещё неадекватная политика цб, стопорит этот процесс. У нас есть свои внутренние резервы и мы должны ими воспользоваться. И сейчас мы похоже подошли к переломной точке - либо мы перейдём к качественному росту и развитию экономики, либо двинемся по пути, где нас сомнут и сломают. Мы должны наконец разобраться в себе и понять кто мы и что мы способны дать миру и людям, и пожалуй, в каком именно виде - в виде Лидера или одного из крупнейших лидеров этого мира, либо в виде &quot;обеда&quot; для хм страждущих или, точнее, корма для пираний
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Eduard
Нам не чурбаны нужны,а славянского вида из Европы!
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15 час.

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