Миграционная проблема: партнеры часто критикуют Россию, а надо бы помогать

Сергей Ипатов

Очередной лоббизм миграции. Пусть живут у себя дома, пусть их власти озабочиваются условиями жизни для своих соотечественников, чтобы у них не возникало мыслей или желаний в массовом порядке покидать свои дома, занимаются их воспитанием чтобы они у себя дома проблем не создавали и их власти не стремились так усердно от них избавиться. Вам уже говорили, что реализация программы модернизации экономики, реальное повышение производительности труда (не подмена увеличением бюрократии) высвободит в экономике по меньшей мере 25 млн рабочих рук, а вот наличие мигрантов, ну и плюс ещё неадекватная политика цб, стопорит этот процесс. У нас есть свои внутренние резервы и мы должны ими воспользоваться. И сейчас мы похоже подошли к переломной точке - либо мы перейдём к качественному росту и развитию экономики, либо двинемся по пути, где нас сомнут и сломают. Мы должны наконец разобраться в себе и понять кто мы и что мы способны дать миру и людям, и пожалуй, в каком именно виде - в виде Лидера или одного из крупнейших лидеров этого мира, либо в виде "обеда" для хм страждущих или, точнее, корма для пираний