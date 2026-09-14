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Банки отвергают почти 80% заявок на кредиты

Банки отвергают почти 80% заявок на кредиты

Российские банки в августе отказали клиентам в 77,9% заявок на розничные кредиты, сообщило НБКИ. В июле показатель составлял 76,6%, а в августе 2025 года — 77,3%.

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