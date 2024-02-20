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Актеру Озчивиту подарили матрешку на фан-встрече в Москве

Актеру Озчивиту подарили матрешку на фан-встрече в Москве

Прибывшему в Россию турецкому актеру, звезде телесериалов «Черная любовь», «Великолепный век», «Основание: Осман» Бураку Озчивиту 20 февраля в ходе выступления на киноконцерте в Crocus City Hall в Москве поклонники подарили матрешку.

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