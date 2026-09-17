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Volvo XC90 стал электричнее, но не стал скучнее

Volvo XC90 стал электричнее, но не стал скучнее

Volvo обновила свой флагманский XC90 — большой шведский SUV получил новую силовую установку с увеличенным запасом хода на электричестве и встроенный Google Gemini.

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