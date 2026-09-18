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Газета.ру

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"Ъ": продавцам Ozon выплатили 8,2 млрд рублей по страховкам после ударов БПЛА

"Ъ": продавцам Ozon выплатили 8,2 млрд рублей по страховкам после ударов БПЛА

Компания «Ингосстрах» завершила первый этап страховых выплат продавцам Ozon за товары, поврежденные или уничтоженные в результате атак беспилотников.

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