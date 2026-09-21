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ВЕСТИ КРЫМ

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На западе Крыма продолжают капитально ремонтировать магистральный водовод

На западе Крыма продолжают капитально ремонтировать магистральный водовод

Ваш браузер не поддерживает видео. Работы на аварийном участке трубопровода протяженностью 0,8 км и диаметром 1000 мм стартовали в середине июня.

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