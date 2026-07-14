Лавров рассказал о попытках подорвать договоренности РФ и США по Украине

14 июля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с журналистами после переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулом сообщил, что европейские государства предпринимают попытки ослабить достигнутые между Россией и США соглашения по урегулированию ситуации на Украине.
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