В Прокуратуре Алтайского края состоялось расширенное заседание по вопросам подключения бизнеса к инженерным сетям

В прокуратуре Алтайского края состоялось совместное заседание Общественного совета по защите малого и среднего предпринимательства, а также Общественного и Экспертного советов при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в регионе.
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