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«Зенит» отпраздновал победу в Суперкубке России в фан-зоне в «Гостином дворе». Болельщики могли сфотографироваться с трофеем

«Зенит» отпраздновал победу в матче за OLIMPBET Суперкубок России в центре Санкт-Петербурга. В субботу команда Сергея Семака обыграла «Спартак» в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).

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