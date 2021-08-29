Болгары высмеяли помпезное заявление Британии, которое «полностью защитит» Украину от РФ

Болгарские пользователи сети Интернет не оставили без внимания заявление представителей Великобритании, согласно которому страны Запада готовы выделить Украине дополнительные средства для защиты от угроз, якобы исходящих от Российской Федерации.
Болгарские пользователи сети Интернет не оставили без внимания заявление представителей Великобритании, согласно которому страны Запада готовы выделить Украине дополнительные средства для защиты от угроз, якобы исходящих от Российской Федерации.
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