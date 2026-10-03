Huawei Mate 90 Pro Max с Kirin 9050 Pro показал выдающуюся производительность и энергоэффективность

Kirin 9050 Pro стал первой SoC Huawei с технологией LogicFolding, позволяющей вертикально объединять несколько активных кремниевых слоев, что увеличивает плотность транзисторов без пропорционального увеличения площади кристалла.
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