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Регионы России

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«Солид Банк» ускорил открытие счетов с помощью ИИ Smart Engines

«Солид Банк» ускорил открытие счетов с помощью ИИ Smart Engines

«Солид Банк», один из ведущих банков Приморского края, внедрил систему распознавания паспортов на базе искусственного интеллекта Smart Engines, что позволило значительно ускорить процесс открытия счетов для новых клиентов в офисах банка в 19 городах.

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